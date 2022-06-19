 

МВД: Коалиция Макрона после обработки более 70% голосов лидирует на выборах в парламент

19.06.2022, 22:20, Новости дня
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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» лидирует во II туре выборов в парламент с 36,06% голосов, информирует МВД Республики после обработки более 70% голосов.

Левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, партия Ле Пен «Национальное объединение» – 21,57%, передает РИА «Новости».

По данным МВД Франции, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.

Напомним, первый тур парламентских выборов во Франции прошел 12 июня.

Бывший кандидат в президенты Франции и основатель правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур не смог пройти во второй тур парламентских выборов в своем округе на юге Франции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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