МВД: Коалиция Макрона после обработки более 70% голосов лидирует на выборах в парламент

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» лидирует во II туре выборов в парламент с 36,06% голосов, информирует МВД Республики после обработки более 70% голосов.

Левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, партия Ле Пен «Национальное объединение» – 21,57%, передает РИА «Новости».

По данным МВД Франции, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.

Напомним, первый тур парламентских выборов во Франции прошел 12 июня.

Бывший кандидат в президенты Франции и основатель правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур не смог пройти во второй тур парламентских выборов в своем округе на юге Франции.

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