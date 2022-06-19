Изобретен робот-оригами, который сможет заменить инъекции и таблетки

Ученые из Соединенных Штатов Америки создали миниатюрные устройства для передвижения по человеческому телу и распространению лекарственные препаратов. Исследовательской работой занимались эксперты из Стэнфордского университета.

Вдохновившись японским искусством складывания бумаги, специалисты разработали машину размером с человеческий ноготь, которая управляется при помощи магнитов и быстро и ловко переносить лекарственные вещества к опухолям, тромбам и местам скопления болезнетворных микробов.

Миниатюрный робот менее 8 миллиметров в ширину также оснащен магнитной пластиной, которая позволяет ему с высокой скоростью передвигаться по скользким поверхностям внутренних органов и даже плавать в жидкостях нашего организма.