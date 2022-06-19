Мнение: Медведев и коммунизм
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Зампред Совбеза Россиии Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале вспомнил КПСС.
Дословно: «В последней редакции Программы КПСС, принятой в 1961 году, было сказано: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Шли годы. Мы, школьники 70-х, всё ждали наступления коммунизма, но нет, увы, не случилось. Советский Союз распался, КПСС была ликвидирована…».
отсюда
Ну а дальше – про ЕС. Но про ЕС мне не интересно. Мне интересно,почему Медведев лукавит, что школьником он ждал наступления коммунизма, а потом вроде бы повзрослел и перестал ждать?
Но дело в том, что в 1986 году Дмитрий Медведев вступил в КПСС, в так называемы "передовой отряд строителей коммунизма". Почему в 21 год от роду он вступил в КПСС, если уже не ждал наступления коммунизма? Если уже не верил в программу КПСС?
Потому что был обыкновенным советским карьеристом?
На симках: Дмитрий Мдведев молодой коммунист и уже не коммунист, фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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