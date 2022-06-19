Мнение: Жить захочешь – не так раскорячишься

Германия заявляет, что сделает все, чтобы устранить технические проблемы мешающие полноценной работе "Северного Потока" из-за которых поставки газа в Европу резко сократились (со 167 млн. кубометров в сутки до 67 млн. кубометров в сутки). Для этого необходимо обойти собственные санкционные ограничения, которые мешают поставкам немецкого оборудования в Россию (оборудование "Сименс" из-за санкций застряло в Канаде), что является официальной причиной сокращения поставок.Фактически, Германия расписывается в том, что собирается сделать все, чтобы нарушить санкции против России. Жить захочешь – не так раскорячишься.В случае с Германией слово "жить" подразумевает выживание части отраслей промышленности, которые в ближайшие годы не могут отказаться от российского газа.

—