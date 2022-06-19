 

“Ее огромное преимущество”: скачущую по мужикам распутницу Волочкову вылизали до блеска

19.06.2022, 21:32, Разное
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В последнее время танцовщица меняет мужчин как перчатки, о чем сообщает в своем блоге. Подписчики не устают называть ее за столь откровенные рассказы распутницей, а Волочкова лишь отшучивается. В недавнем интервью звезда заявила, что ей за себя не стыдно, она имеет право любить кого и как угодно, пить шампанское у себя во дворе и кататься по отпускам столько, сколько захочет.

Блогер Татьяна Семенова встала на защиту Анастасии Волочковой, отметив, что личная жизнь – это всегда непросто, личная жизнь артистки Большого театра сложнее в разы.

“Я восхищаюсь характером Анастасии. Очень сильная, волевая женщина, которая многого добилась упорным трудом, которая заслуживает всего, чего пожелает, будь то любимый цветок, яхта, да хоть остров или же мужчина ее мечты!” – говорит собеседница “Дни.ру”.

По словам блогера, мы все способны выбирать то, что для нас является лучшим вариантом, и Анастасия Волочкова тому не исключение. Как отметила Татьяна Семенова, балерина живет здесь и сейчас именно так, как ей нравится и как хочется, и это заслуживает уважения.

“И она также может позволить себе иметь рядом с собой именно того мужчину, с которым ей будет наиболее комфортно, в союзе с которым она будет чувствовать себя максимально счастливой! Не важно, сейчас ли это произойдет или чуть позже. Все обязательно будет! Все всегда к лучшему!” – вылизала балерину блогер.

По словам Татьяны Семеновой, она часто видит негатив в сторону талантливой Анастасии Волочковой, но абсолютно не понимает, откуда это исходит. Блогер предположила, что в людях играет банальная зависть.

“Она такая, какая она есть. И принимать себя настоящей – это великий труд. Любить себя – это значит, заботиться о себе, дарить своему телу и разуму все самое лучшее, полезное, что она и делает. Это ее огромное преимущество над всеми завистниками. Не суди – да не судим будешь”, – отметила Семенова.



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