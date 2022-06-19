Мнение: Подарок судьбы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине могут продлиться несколько лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag. «Необходимо быть готовыми к тому, что это может продлиться годы. Нельзя прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока», — сказал он.

Ситуация идеальна для НАТО. Украинский конфликт по имеющейся классификации — это конфликт средней интенсивности, то есть, война между странами, не имеющими мощного экономического и военного потенциала. Он «…характеризуется применением противоборствующими сторонами ограниченных сил и средств, очаговыми боевыми действиями с широким использованием высокоточного оружия, средств радиоэлектронной борьбы и других современных видов вооружения и военной техники, ведением военных действий в границах конфликтующих государств, поражением войск, объектов тыла, экономики и коммуникаций на всей их территории.

Военный конфликт средней интенсивности может вестись группировками войск, развернутыми в районе конфликта, с усилением их при необходимости за счет переброски войск, сил и средств с других направлений и проведения частичного стратегического развертывания Вооруженных Сил.

В конфликте средней интенсивности стороны будут действовать в границах противоборствующих государств и преследовать ограниченные военно – политические цели…»

Есть классификация конфликтов по числу вовлеченных в них вооруженных масс, и по этой классификации российско-украинский конфликт тоже можно отнести к конфликту средней интенсивности (в нем с обеих сторон участвует до полумиллиона человек «в моменте»)

Чем отличаются разные виды конфликтов? Конфликт низкой интенсивности может длиться очень долго. Годами и даже десятилетиями, периодически обостряясь и снова входя в фазу затишья. При этом достигнуть решительных целей в таком конфликте ни одной из сторон практически не удается. Конфликты высокой интенсивности, напротив, максимально «сжаты» в силу огромных ресурсных затрат и в значительной мере заканчиваются очевидным поражением одной из сторон. Со средними конфликтами (а их-то как раз большинство) ситуация пограничная: он может быть коротким, затяжным, может завершиться явным поражением одной или обеих сторон, может не закончиться ничем. И таким конфликтом вполне можно управлять извне, вводя в него новые кризисы в момент его затухания.

Что НАТО и намерено делать, вполне справедливо полагая, что пока Россия занята на Украине, любые другие военные упражнения для нее непосильны. Задача — не просто истощить Россию в военном и экономическом плане, но и гарантировано «загрузить» ее одним конкретным конфликтом, гарантируя ее неспособность угрожать на любом другом направлении. Конечно, риторика Кремля будет угрожающей, и обещания стереть всех в пепел никуда не деваются, но практические шаги будут в целом исключены. НАТО такой сюжет устраивает полностью, и оно постарается извлечь из него максимальную пользу для себя. А чего не извлекать, если Кремль делает все, чтобы усложнить себе жизнь по-максимуму? Если твой противник идиот, то почему нельзя воспользоваться столь шикарной возможностью?

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