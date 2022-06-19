Мюли на каблуке – главный тренд лета: как выбрать и с какими нарядами миксовать эту неоднозначную обувь

Мюли уже успели заинтриговать многих красавиц этим летом. Но, взглянув на ножки прекрасниц, можно отметить, что эту неоднозначную обувь можно увидеть не так часто в последнее время. Несмотря на это, босоножки постепенно занимают свое уверенное место.

Они предлагаются в разных моделях: открытых, закрытых, в разных цветах и дизайнах. Эти шлепки на маленьком каблуке стали известны благодаря Мэрилин Монро. Обувь очень практична, смотрится стильно, кроме того, ее можно сочетать с образом современной женщины.

Как выбрать и с какими нарядами сочетать мюли на квадратном каблуке

Эта модель имеет свой ретро-шик. Ее можно сочетать с разной одеждой – от повседневной до вечерней. Мюли на квадратном каблуке вы можете надеть с джинсами с высокой посадкой и рубашкой или футболкой и блейзером. Мюли на квадратном каблуке подойдут и к милому летнему платью. Вы даже можете надеть эти босоножки на праздничную прогулку или на ужин на берегу моря.

Мюли с закругленным носком

Эта обувь подойдет для более элегантного наряда. Она придаст образу женственность и подчеркнет изгибы. Закругленный нос можно сочетать с чувственными легкими нарядами. Более того, такие мюли очень удобны. Их можно надеть на свадьбу и совсем не почувствовать усталости.

Мюли с закрытым носком

Закрытый носок подойдет для середины сезона или для особого случая. Каблук в этом случае должен быть тонким, но не очень высоким. Внешний вид, таким образом, не будет слишком отягощен. Такие мюли можно сочетать с длинным платьем, которое вы можете надеть на вечеринку. Если платье имеет максимально женственный стиль, мюли могут иметь цветочный принт.

Мюли на танкетке

Мюли на танкетке в стиле семидесятых годов подчеркнут богемный стиль и хорошо будут сочетаться с длинным платьем в цветочек. Если вы хотите выйти в город, можно сочетать эту обувь с бермудами и открытой рубашкой с большим воротником.

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Мюли на шпильках

Пожалуй, для каждой женщины хождение на шпильках – это сложная задача. Сегодня время, когда кроссовки монополизировали модную цену. Постепенно они вытеснили высокие каблуки. Мюли на высоких шпильках могут создавать неоднозначную репутацию, кроме того, они очень неудобны.

Но кто сказал, что шпилька обязательно должна быть 15 см? Выбирайте мюли на не слишком высоком тонком каблуке, сочетая их с длинным платьем для особого случая. Такая обувь хорошо подойдет к джинсам и футболке. Тогда можно будет предать элегантности наряду.

Хорошее сочетание с джинсами

Отличной новостью является то, что все джинсы сочетаются с парой милых мюлей. Для более непринужденного образа можно подобрать мюли на почти плоском каблуке, но вы можете предпочесть модель с квадратным носком и каблуком несколько большей высоты.

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Непринужденный стиль можно будет подчеркнуть, надев футболку или блузку из легкого материала с цветочным узором, дополнив все это джинсами и парой мюлей. Можно сыграть на цветах и материалах обуви. Для того чтобы выглядеть элегантно и шикарно, нужно избегать мюлей на плоских каблуках. Даже небольшой каблучок способен привнести в образ сдержанную элегантность.

Совет по выбору джинсов

Выбирайте джинсы, длина которых находится на уровне лодыжки. Между обувью и джинсами должно оставаться место, чтобы выделить вашу модную обувь. Если пара джинсов оказалась длинной, штанины необходимо закатать, чтобы получить тот же эффект.

Как и в случае с джинсами, мюли на каблуках можно носить со всеми типами платьев. Это зависит от вашего стиля, случая и телосложения. Тем не менее этот тип обуви лучше всего сочетать с длинными платьями до пола, у которых есть глубокий вырез. Модный образ можно будет получить, если сочетать белое платье с мюлями двух цветов и определенной текстурой. Это может быть стилизация под крокодиловую кожу или металл.