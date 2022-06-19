Секрет в витамине С: как усилить действие солнцезащитного крема

Дерматологи и косметологи постоянно говорят о необходимости ежедневного использования солнцезащитного крема. Специалисты разрабатывают новые эффективные формулы продуктов с SPF-фильтром. Но существует способ, которым можно усилить действие солнцезащитного крема. Это применение косметических средств с витамином C. Подробно мы расскажем об этом в статье и приведем мнение экспертов.

Чем полезен витамин C

Британский косметолог Лорен Гамильтон считает, что витамин С обладает многими полезными свойствами для кожи.

Эксперт сообщает, что это вещество является сильным антиоксидантом. Оно защищает кожные клетки не только от окислительного стресса, но и от повреждений, вызванных ультрафиолетом.

С этим мнением согласна врач-косметолог Мириам Адебибе. Она сообщает, что солнечный свет стимулирует выработку меланина. Это становится причиной появления пигментных пятен, веснушек и потемнения кожи. Такие процессы протекают в глубине эпидермиса, но витамин C способен их приостановить.

Как работает витамин С

В организме человека вырабатывается аминокислота тирозин. Она способствует синтезу пигмента меланина. Витамин C блокирует ее действие. Тем самым он предотвращает гиперпигментацию кожи. Недаром аскорбиновую кислоту часто включают в состав отбеливающих кремов. В сочетании с солнцезащитными средствами ее действие проявляется еще сильнее.

Как наносить продукты

Как включить витамин С в свой ежедневный уход за кожей? Средства с этим веществом нужно наносить перед применением солнцезащитного крема.

Сначала вам необходимо хорошо очистить кожу, чтобы продукты проникли в нее. Затем нанесите сыворотку с витамином C. Чтобы обеспечить надежную защиту от солнца, концентрация аскорбиновой кислоты в продукте должна составлять от 10 до 20 %.

Затем используйте увлажняющее средство, а потом нанесите солнцезащитный крем. Он должен быть последним продуктом, которым вы покрываете кожу.

Заключение

В жаркие летние дни положите в свою косметичку не только солнцезащитный крем, но и сыворотку с витамином C. Их совместное использование поможет вам избежать проблем с кожей, вызванных солнечным излучением.