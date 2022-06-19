 

Названия улиц в честь Бандеры могут помешать Украине присоединиться к ЕС

19.06.2022, 21:05, Разное
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На Украине Степан Бандера и другие националисты, сотрудничавшие с нацистами во время Великой отечественной войны, считаются героями, и их прославление в названиях улиц может стоить стране членства в Евросоюзе, рассказывает BFM TV. При этом французский историк Антуан Аржаковский считает, что Украине нужно «очистить свою память» и выбрать других, менее спорных национальных героев.

Как и другие улицы на Украине, этот проспект в Киеве стал предметом споров. Не просто так: он носит имя Степаны Бандеры — украинского националиста, который сотрудничал с нацистским режимом. Такое название может стать проблемой для Украины в свете того, что она хочет войти в состав Евросоюза.

АРНО КЛАРСФЕЛЬД, адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев: Европа одновременно представляет собой экономические и правовые ценности, но также моральные ценности. И нельзя возводить в Бабьем Яру памятник евреям, которых расстреляли не только нацисты, но и десятки тысяч украинцев, и в то же время прославлять тех, кто уничтожал евреев.

На Украине Степана Бандеру многие считают героем: да, он сотрудничал (с нацистами. — ИноТВ), но для этих украинцев он главным образом выступал за независимость страны от Польши и Советского Союза. Поэтому они не хотят отказываться от своей истории.

УКРАИНЕЦ: Я считаю, что это наш герой, потому что он вёл национально-освободительную войну против советских захватчиков.

УКРАИНКА: Это национальные исторические личности, и украинский народ назвал их героями. Решает общественное мнение.

Однако, по мнению этого историка, Украина для сохранения исторической памяти должна обратиться к другим, менее спорным личностям.

АНТУАН АРЖАКОВСКИЙ, историк, специалист по русско-украинским взаимоотношениям: Необходимо, чтобы когда-нибудь украинцы очистили свою память и выбрали других героев антисоветской борьбы. Я бы сказал, что во Франции точно так же нужно провести работу по декоммунизации нашей французской исторической памяти.

Заявку Украины на членство в ЕС обсудят во время саммита 23 и 24 июня.

Дата выхода в эфир 18 июня 2022 года.



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