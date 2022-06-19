Мнение: Блокада Калининграда, эстонская нефть и 20 тысяч коммуналки за однушку

1. Литва под предлогом соблюдения санкций начала перекрывать сухопутный транзит товаров в Калининград. Под запрет уже попали 40-50% грузов, идущих по железной дороге через литовскую территорию (ссылка):



Как мы ранее с вами уже обсуждали, полностью заблокировать Калининградскую область странам НАТО не получится. Хотя Польша и Литва могут установить полную блокаду на суше, продолжат действовать морской и воздушный коридор через Балтийское море. Топить наши корабли западные друзья и партнёры не рискнут.

В любом случае, попытка блокады российского региона – недружественный шаг. Фактически, это легальный повод для войны.

Кроме того, Литва потеряет значительную часть доходов от российского транзита. Кошелькам простых литовцев будет довольно больно. Но у власти в стране находятся марионетки США, так что их это мало волнует.

Полагаю, проблема Прибалтики и Финляндии разрешится сама собой, когда Pax Americana развалится. Мы просто принудим этот регион к нейтральности, проведём денацификацию и демилитаризацию. И если агенты США потеряют там своё влияние, обойдётся даже без спецоперации, всё сделают наши дипломаты.

2. Эстония, несмотря на свою русофобскую позицию, зарабатывает на схемах обхода антироссийских санкций (ссылка):



Bloomberg сообщает прекрасное:

“Эстония, страна, в которой нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, увеличила поставки мазута в Саудовскую Аравию.

В июне балтийская страна поставит крупнейшему в мире экспортеру сырой нефти больше топлива для выработки электроэнергии и транспорта, чем в любой другой месяц за последние несколько лет. На самом деле грузы, скорее всего, прибыли из России, считает Иман Нассери, управляющий директор по Ближнему Востоку консалтинговой фирмы FGE. По его словам, страна получала мазут по железной дороге из России.”

Примечание от Кримсона:

А потом Саудовская Аравия это продаёт в США как свои нефтепродукты. Вот Байден скоро приедет (несмотря на протесты собственных партийцев и крики про “предательство” от прессы) и будет умолять саудов прислать ему больше мазута и дизеля. Сауды пришлют. “Эстонский” мазут. И “эстонский” дизель. Байден ещё должен останется и благодарить будет и на унижение пойдёт.

На борьбе с американским энергокризисом и на борьбе с “путинским налогом” опять заработает Путин. Ну и Эр-Рияд немного.

3. Цены за коммуналку в Прибалтике внушают уважение. В пересчёте на наши деньги получается 20 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. Цитирую Виктора Мараховского (ссылка):

Из европейской Латвии сообщают: «В связи с углубляющимся по геополитическим причинам энергоценовым кризисом тарифы на отопление в латвийских городах растут. В частности, в Резекне тариф увеличится осенью в 4,5 раза, в Риге тарифы вырастут, по оценке предприятия Rīgas siltums, «драматически»».

«Как сообщил председатель правления Rīgas siltums Нормундс Талцис, за отопление однокомнатной квартиры придется платить 140 евро».

«Представитель столичного домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс перевел расценки в примерные счета:

– Счета за отопление однокомнатной квартиры в Риге могут достигать 150 евро. И это только отопление. Общий счет, с учетом подорожания электроэнергии, будет еще выше. Вывоз мусора становится дороже. Подогрев воды подорожает. Если просуммировать все эти цифры, они создают достаточно большой счет.

По его словам, если сложить все коммунальные, счет набежит не на 300 евро, «но близко к тому»».

«Надо делать какие-то накопления на следующий отопительный сезон… Не надо думать, что это у нас такая ситуация, это везде так… И все беспокоятся. Эта зима будет достаточно серьезной, и надо всем вместе это как-то пережить», – сообщил член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Витолиньш».

…А восточноевропейцы, похоже, действительно думают, что им надо «как-то пережить» только эту зиму, а там наладится.

Интересно, откуда жители небогатой Латвии возьмут такие деньги на оплату ЖКХ? И как они будут возвращать кредиты, взятые на оплату коммуналки, если цены продолжат рост?