Соцсети: Умер один из «заправил» Беловежских соглашений

Бывший государственный секретарь и первый заместитель председателя правительства РФ Геннадий Бурбулис, скончавшийся в возрасте 76 лет, был специфическим государственным деятелем, считают авторы блогов в соцсетях, отметившие его роль в распаде СССР.

«Умер Геннадий Бурбулис – специфический политический деятель, жизненный путь которого очень наглядно отразил эпоху перемен. Как утверждают, именно он был автором формулировки «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», зафиксированной в Беловежских соглашениях», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.

Бурбулис умер в Баку, куда, по словам политолога Сергея Маркова, в Баку прибыл участвовать в конференции.

«Бурбулис был главный политический советник Бориса Ельцина и архитектор политики Ельцина и всегда отстаивал правоту Бориса Ельцина и свою. И поэтому его не было на российском Тв и не было в органах власти. Он считается, главным виновником распада Союза, который сейчас воспринимается и властью и обществом РФ как огромная трагедия. Уходит эпоха постсоветского мира», – написал он в Telegram.

В свою очередь политолог Дмитрий Евстафьев в Telegram-канале назвал Бурбулиса странным человеком, которому нравилось, что его считали «черным демиургом», разработчиком страшных планов, заговоров и каверз.

«Он был «серым кардиналом», но хотел, чтобы его считали «черным». Коим он, конечно, не был», – продолжил политолог.

«А был аппаратчиком очень средней руки, антикоммунистом тоже очень средней руки, политтехнологом (такого термина еще не было, но по факту) еще более средней руки. Не особо кровожадный. Скучный он был. Как «Справочник пропагандиста» выпуска 1978 года», – описал Бурбулиса Евстафьев, который был знаком с ним.

По словам политолога, в педантичности и упертости экс-госсекретарю отказать было сложно.

«Но и тут все как-то странно «не до…». Вел страну недрогнувшей рукой к гражданскому противостоянию, расколу, войне, но – удивительное дело – лично отношения к трагедии октября 1993 почти не имел. Имел, но так… Наверное, этот тот случай, когда человека красило именно место. Подозреваю, что именно с Бурбулиса у многих высокопоставленных аппаратчиков, иногда, существенно более талантливых, пошла мода на то, что играть в «черных кардиналов», «полит-магов зла», – предположил Евстафьев.

«И, ведь, даже не сказать, что «ушла эпоха». Нет…», – заключил он.

Между тем журналист Петр Акопов считает, что вклад Бурбулиса в развал СССР уступает только горбачевскому.

«Теперь из шести подписавших Беловежские соглашения остался в живых только один – бывший премьер Украины Фокин (при этом трое умерли после начала спецоперации) (первый руководитель Белоруссии Станислав Шушкевич и экс-президент Украины Леонид Кравчук умерли в мае 2022 года – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Акопов в Telegram.

Одним из «заправил» Беловежских соглашений Бурбулиса назвал писатель Захар Прилепин.

«Он дожил до спецоперации и выступил против нее. Потому что спецоперация выступила против него. Какая поразительная, мистическая, настойчивость фатума», – отметил он в Telegram.

Напомним, Бурбулис скончался в Баку на 77-м году жизни.

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