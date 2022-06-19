В ЛНР сообщили об ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по населенному пункту Хорошее
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Вооруженные силы Украины выпустили ракету «Точка-У» по населенному пункту Хорошее в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины в 19.10 зафиксирован обстрел н. п. Хорошее с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», – говорится в сообщении представительства в Telegram.
В представительстве уточнили, что была выпущена одна ракета. Информации о разрушениях пока не поступало.
Ранее силы ДНР подавили шесть огневых точек, с которых ВСУ обстреливали Донецк.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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