В ЛНР сообщили об ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по населенному пункту Хорошее

Вооруженные силы Украины выпустили ракету «Точка-У» по населенному пункту Хорошее в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины в 19.10 зафиксирован обстрел н. п. Хорошее с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», – говорится в сообщении представительства в Telegram.

В представительстве уточнили, что была выпущена одна ракета. Информации о разрушениях пока не поступало.

Ранее силы ДНР подавили шесть огневых точек, с которых ВСУ обстреливали Донецк.

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