 

Человеческие ушные раковины могут лучше находить цели сбоку, чем впереди

19.06.2022, 20:50, Разное
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Специалисты из Даремского университета получили информацию, которая подтверждает, что человеческие ушные раковины обладают большей точностью при локализации цели под углом 45 градусов. Научная работа на эту тему описана в журнале  Psychological Science.

В процессе исследования авторы проверили способность к эхо-локализации 9 слепых людей. Стало известно, что эффективность эхолокации резко улучшается при угле обзора 45 градусов.

Таким образом, полученные сведения указывают на то, что эхолокация и обычный пространственный слух могут управляться разными принципами, так как обычный слух лучше всего реагирует под углом 0 градусов и ухудшается, когда цели удаляются в сторону.



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