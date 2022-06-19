Человеческие ушные раковины могут лучше находить цели сбоку, чем впереди

Специалисты из Даремского университета получили информацию, которая подтверждает, что человеческие ушные раковины обладают большей точностью при локализации цели под углом 45 градусов. Научная работа на эту тему описана в журнале Psychological Science.

В процессе исследования авторы проверили способность к эхо-локализации 9 слепых людей. Стало известно, что эффективность эхолокации резко улучшается при угле обзора 45 градусов.

Таким образом, полученные сведения указывают на то, что эхолокация и обычный пространственный слух могут управляться разными принципами, так как обычный слух лучше всего реагирует под углом 0 градусов и ухудшается, когда цели удаляются в сторону.