После исключения Чубайса из оргкомитета ПМЭФ расходы на организацию форума снизились в 30 раз

По данным оргкомитета Петербургского международного экономического форума, впервые в истории бюджет

мероприятия составил всего 2 млрд рублей, что почти в 30 раз меньше стоимости

его проведения за каждый из последних 10 лет. Эксперты связывают беспрецедентное

удешевление форума с исключением из его комитета экс-главы Роснано Анатолия

Чубайса.

Глава оргкомитета ПМЭФ Пётр

Скоробогатов отметил, что ранее средняя стоимость международного мероприятия

составляла около 59-60 млрд рублей ежегодно. Самой крупной расходной статьёй

форума было высокотехнологичное обеспечение гостей современными достижениями

отечественных нанотехнологий.

Так, дверные косяки в местах проведения ПМЭФ

покрывались слоем созданного в «Роснано» лака толщиной в 4 микрона, что делало

менее травматичным столкновение гостей с ними, а в воздухе распылялась

уникальная нанопыль, вдыхание которой улучшало циркуляцию энергии в чакрах и

облегчало карму. В связи с исключением Анатолия Чубайса из оргкомитета ПМЭФ и

расследований в «Роснано» сверхтехнологичные материалы перестали поступать,

из-за чего стоимость форума была существенно снижена. Чиновники выразили

надежду, что в ближайшее время госкорпорация сможет восстановить поставки наноматериалов

для обеспечения безопасности и комфорта гостей.

«Два миллиарда – это цифра,

конечно, смешная. Я когда рассказал об этом представителю Саудовской Аравии, он

долго меня переспрашивал, имею ли я в виду 2 миллиарда долларов или евро. В то,

что можно организовать мероприятие такого уровня, удовлетворив при этом все

финансовые интересы членов оргкомитета, никто из гостей не верит. Представитель

ОАЭ заявил, что если в следующем году форум будет стоить менее 50 миллиардов

рублей, то он и его люди вообще не приедут. Нам нужно срочно возобновить

сотрудничество с «Роснано» и вернуться к освоению бюджетов в привычных для нас

объёмах, а в идеале – наверстать упущенное», – посетовал Пётр Скоробогатов.

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