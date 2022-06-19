После исключения Чубайса из оргкомитета ПМЭФ расходы на организацию форума снизились в 30 раз
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По данным оргкомитета Петербургского международного экономического форума, впервые в истории бюджет
мероприятия составил всего 2 млрд рублей, что почти в 30 раз меньше стоимости
его проведения за каждый из последних 10 лет. Эксперты связывают беспрецедентное
удешевление форума с исключением из его комитета экс-главы Роснано Анатолия
Чубайса.
Глава оргкомитета ПМЭФ Пётр
Скоробогатов отметил, что ранее средняя стоимость международного мероприятия
составляла около 59-60 млрд рублей ежегодно. Самой крупной расходной статьёй
форума было высокотехнологичное обеспечение гостей современными достижениями
отечественных нанотехнологий.
Так, дверные косяки в местах проведения ПМЭФ
покрывались слоем созданного в «Роснано» лака толщиной в 4 микрона, что делало
менее травматичным столкновение гостей с ними, а в воздухе распылялась
уникальная нанопыль, вдыхание которой улучшало циркуляцию энергии в чакрах и
облегчало карму. В связи с исключением Анатолия Чубайса из оргкомитета ПМЭФ и
расследований в «Роснано» сверхтехнологичные материалы перестали поступать,
из-за чего стоимость форума была существенно снижена. Чиновники выразили
надежду, что в ближайшее время госкорпорация сможет восстановить поставки наноматериалов
для обеспечения безопасности и комфорта гостей.
«Два миллиарда – это цифра,
конечно, смешная. Я когда рассказал об этом представителю Саудовской Аравии, он
долго меня переспрашивал, имею ли я в виду 2 миллиарда долларов или евро. В то,
что можно организовать мероприятие такого уровня, удовлетворив при этом все
финансовые интересы членов оргкомитета, никто из гостей не верит. Представитель
ОАЭ заявил, что если в следующем году форум будет стоить менее 50 миллиардов
рублей, то он и его люди вообще не приедут. Нам нужно срочно возобновить
сотрудничество с «Роснано» и вернуться к освоению бюджетов в привычных для нас
объёмах, а в идеале – наверстать упущенное», – посетовал Пётр Скоробогатов.
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