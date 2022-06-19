Мнение: Выборы в Колумбии

Выборы в Колумбии

Сегодня в Колумбии пройдет второй тур президентских выборов.

Вспомним о кандидатах:

Густаво Петро – кандидат левоцентристской коалиции Исторический Пакт, предлагающий умеренные социальные рефоре в интересах большинства, и спасение умирающего мирного процесса с партизанами ФАРК. В первом туре он набрал 40,32% голосов

Родольфо Эрнандес – представитель Лиги Правителей Против Коррупции, один из самый коррумпированных персонажей страны, 77-летний бизнесмен, скандалист и демагог. Однажды признался в своих симпатиях к Гитлеру, а потом говорил что ошибся и перепутал его с Ньютоном. Заявлял, что все женщины, играющие в футбол – шлюхи, а все венесуэльцы – машины для производства бедных детей. В политических дебатах не участвовал, вся его избирательная кампания велась в Инстаграм из его особняка и в последние недели – с курорта в Майами. Как и все правые популисты он позиционируется как «внесистемный политик». В первом туре он набрал 28,15% голосов.

Обстановка в стране крайне напряженная, это первый реальный шанс умеренных левых прийти в власти в стране, долгие десятилетия полностью контролируемой наркомафией и посольством США. Ходят небеспочвенные разговоры о готовящейся фальсификации или возможности вмешательства военных. Еще больший риск – в невежестве народа, сознательно воспитываемом СМИ и уничтожением остатков всеобщего государственного образования. Олигархия едина в решимости не допустить Петро ко власти.

Разумеется, в случае победы Петро, никакой социалистической революции в Колумбии не планируется. Надежды – на прекращение регулярных убийств левых, крестьянских и профсоюзных активистов и начало решения главной проблемы страны – продовольственной. Сегодня Колумбия импортирует большую часть пищевых продуктов, тем временем как миллионы крестьян голодают или вынуждены выращивать листья коки.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/boris_rozhin/54225 – цинк

Потенциальная победа Густаво является своеобразным маркером – способны ли США сдержать очередной розовый прилив или же процесс ослабления влияния США в Южной Америке (что отлично показал провальный для США саммит Америк) продолжится.

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