 

Мнение: База конфликта

19.06.2022, 20:01, Разное
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Россия вводит ограничения на отгрузку на экспорт казахстанской нефти после того, как президент страны Касым Жомарт Токаев выступил с серией резких заявлений на Петербургском международном экономическом форуме. Экспорт нефти, которую Казахстан решил переименовать, чтобы западные покупатели не путали ее с подсанкционным российским сортом Urals, остановлен в порту Новороссийска, сообщает «Коммерсант».

Здесь нужно понимать, что в ситуации, в которой сегодня находится Россия, она будет генерировать внешние конфликты в режиме нон-стоп просто потому, что ничего другого уже не остается. У каждого конкретного конфликта, безусловно, будет свой повод и свой контекст, но здесь важно то, что их создание уже невозможно остановить.

В каком-то смысле квинтэссенцию подоплеки генерации этих конфликтов озвучил Кадыров, который обвинил страны ОДКБ в том, что они не поддерживают Россию и задался вопросом: а нужен ли нам вообще ОДКБ? При этом страны бывшего Союза, которые еще сохраняют хотя бы видимость лояльных отношений с Россией, поставлены в совершенно понятную и неприемлемую для них ситуацию: поддержка ими России ничего для них не дает, зато создает риски. В чем именно смысл этих рисков и почему они должны должны нести издержки ради некой мифической дружбы, они не понимают. А потому проводят нейтральную политику по отношению ко всем внешнеполитическим упражнениям Кремля.

Собственно, Токаев попытался это донести, заявив, что Казахстан в принципе не признает никакие самоопределившиеся территории, исходя из простого принципа: если запустить процесс дезинтеграции мирового пространства, то вместо 200 нынешних стран на планете окажется не менее 500-600, что, понятно, полностью дестабилизирует всю мировую обстановку. Но в состоянии «осажденной крепости», в которую загнал страну Кремль, нейтральная позиция является враждебной. Либо ты поддерживаешь, причем безоговорочно, либо ты — враг.

Это и есть база для расширения конфликтов. Поэтому не стоит удивляться, что находясь в шаге от войны с крупнейшим военным блоком на планете, Путин умудряется еще и рвать отношения с нейтральными соседями. Сам факт того, что они нейтральны, становится нетерпимым.

ПС. Казахстан перестал пропускать российский уголь, не дожидаясь начала действия европейских санкций,сообщают казахские паблики.

Источник: Эль Мюрид



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