Мнение: Борьба с латиницей на вывесках, убытки от канцелярита и польза постоянных клиентов

1. В Госдуме предложили ограничить использование латиницы на вывесках и рекламе магазинов, ресторанов и прочей сферы услуг. Негоже, когда в центре Москвы, столицы России, более половины всех надписей вывесок – на латинице, в том числе и на языке условного противника (ссылка).



Впрочем, пока предлагаемый депутатами законопроект не запретительный, а довольно умеренный. Бренды и торговые марки можно будет по-прежнему писать латиницей (например, названия международных франшиз, сетевых магазинов и точек питания), а вот дополнительную информацию – только на русском. Как я понимаю, речь идёт о меню, скидках, акциях, рекламных слоганах и так далее.

Возможно, стоило бы с самого начала пойти дальше. Как минимум, обязать размещать название заведения на кириллице рядом с названием на латинице. Большинство названий вполне удобопереводимы на русский язык. Тот же Макдоналдс, пока работал в России, без проблем писался на кириллице.

Отдельные комментаторы и вовсе предлагают провести реформу русского языка, снизив употребление слов, заимствованных из английского. Таких слов довольно много (вот список наиболее распространённых). Часть этих слов я бы оставил, поскольку они благозвучны и прочно вошли в русский язык (спорт, компьютер, трамвай), а от другой части можно легко избавиться (юзер, комьюнити, шузы).

Указывать людям, какие слова они должны использовать – занятие сложное и неблагодарное. Некоторые страны, как мы можем наблюдать, настолько заигрались в языковые вопросы, что это совсем не довело их до добра.

Тем не менее, исторически язык неизбежно меняется, и на его изменения вполне можно повлиять с помощью законодательства, которое регулирует использование слов в сфере бизнеса, в госуправлении, в различных официальных документах. Некоторые назревшие перемены вполне можно мягко подтолкнуть — например, введя дополнительный налог в 3% на товары, для которых маркетологи выбрали иностранное название.

Собственно, нам и придумывать ничего не надо, есть Франция. Франция накопила огромный опыт по защите французского языка — нам достаточно тщательно его изучить и перенять лучшие практики.

2. Блогер Кирилл Стрельников предлагает взять пример с США в том, в чём с них действительно стоит брать пример. А именно, снизить зашкаливающий градус канцелярита в нашей стране, заставив чиновников изъясняться более простым языком (ссылка):



…наши стратегические враги, прилично умеют считать. В частности, они подсчитали, что от плохой коммуникации между сотрудниками и по отношению к сотрудникам крупные американские компании (от 100 000 человек) в среднем теряют в год более 60 миллионов долларов каждая. При подсчетах же на уровне государства у счетоводов затряслись руки: они признались, что реальные цифры без риска для жизни они озвучить не могут, но очевидно, что от непонимания населением властей страна теряет ежегодно десятки миллиардов баксов.

Американцы не очень любят терять десятки миллиардов долларов в год, и в 2010 году они приняли закон «Plain writing act», главное требование которого – чтобы «государственные органы использовали коммуникацию, которую широкая публика может понять и использовать».

Закон «о простом писательстве» требует от ВСЕХ государственных органов взять на вооружение специально разработанный гайд по простому языку, на регулярной основе проводить для сотрудников соответствующие тренинги и сертификацию, а также отчитываться перед правительством о внедрении простого языка в свою работу.

Использование простого и понятного обычному Васе языка строго обязательно во всех документах, на информационных ресурсах и в изданиях, которые связаны с:

– информированием населения о задачах и деятельности соответствующих госорганов;

– получением любых государственных услуг;

– уплатой налогов и получением налоговых льгот;

– требованиями, обязательными к исполнению населением в рамках деятельности того или иного госоргана.

Почему? Потому что люди понимают простые тексты и документы быстрее, и им требуется меньше разъяснений. Люди делают меньше ошибок в документах, формах и заявлениях. Они несравнимо меньше звонят на горячие линии и унижаются в приемных. Они точнее соблюдают все требования, и получают более быстрый и качественный результат. Для функционирования государства нужно меньше ресурсов и чиновников. Страна экономит миллиарды. Профит.

На сайте американского агентства, отвечающего за исполнение программы по простому языку, написана простая фраза: «Граждане заслуживают простой и понятной коммуникации со стороны государства. Мы верим, что использование простого языка экономит госорганам время и деньги, и повышает уровень предоставляемых американской публике сервисов».

Сегодня я позвонил в справочную службу Института русского языка и попросил уточнить, есть ли у нас в стране подобный регулирующий либо рекомендованный документ или закон.

Мне было отвечено, что нет, нету, потому что на это «нет запроса». От кого должен быть запрос? «От чиновников».

Канцелярит – бич всего прогрессивного человечества, и наша страна не исключение. С советских времён у нас осталась, с одной стороны, склонность к чрезмерному регулированию и требованию лишних справок, а с другой – склонность части чиновников, которым нечем занять свои рабочие часы, к симулированию работы. Отсюда и лишнее крючкотворство.

Но времена меняются. Мы больше не можем позволить себе быть менее эффективными, чем американцы, особенно в таких важных вещах.

3. В Школе капитализма я рассказываю, почему постоянные клиенты обычно платят больше. Цитирую начало поста (ссылка):

Налаживать дружеские и деловые связи — работа совершенно необходимая. Если мы хотим что-нибудь построить, нам нужны строительные материалы. Главный кирпич — мы сами. Другие кирпичи — надёжные люди из нашего круга общения, которые могут объединиться вместе с нами в домик дядюшки Тыквы или во что-нибудь более амбициозное. Волки-одиночки сворачивают горы только в кино, в реальной жизни они обычно сворачивают разве что небольшие камни.

Но капитализм тем и хорош, что большую часть работы по построению связей проделывает за нас. Записная книжка советского ловкача сейчас не имеет никакой ценности: телефоны случайных мясников, зубных техников и автослесарей бесполезны. Когда нам нужно мясо, мы просто идём в магазин, выбираем понравившийся кусок и достаём кредитную карту, чтобы оплатить.