 

Умер экс-госсекретарь РСФСР Бурбулис

19.06.2022, 19:30, Новости дня
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Бывший государственный секретарь и первый заместитель председателя правительства РФ Геннадий Бурбулис умер на 77-м году жизни, сообщила его племянница Юлия Бурбулис.

«Да, это так», – подтвердила она ТАСС.

Первый заместитель исполнительного директора «Ельцин центра» Людмила Телень добавила, что Бурбулис умер в Баку.

Бурбулис родился 4 августа 1945 года, с 1991 по 1992 год занимал в российском правительстве пост первого заместителя председателя, являлся ближайшим соратником первого президента РФ Бориса Ельцина. Он являлся одним из участников подготовки Беловежского соглашения, подписанного 8 декабря 1991 года, которое оформило роспуск СССР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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