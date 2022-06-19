Умер экс-госсекретарь РСФСР Бурбулис

Бывший государственный секретарь и первый заместитель председателя правительства РФ Геннадий Бурбулис умер на 77-м году жизни, сообщила его племянница Юлия Бурбулис.

«Да, это так», – подтвердила она ТАСС.

Первый заместитель исполнительного директора «Ельцин центра» Людмила Телень добавила, что Бурбулис умер в Баку.

Бурбулис родился 4 августа 1945 года, с 1991 по 1992 год занимал в российском правительстве пост первого заместителя председателя, являлся ближайшим соратником первого президента РФ Бориса Ельцина. Он являлся одним из участников подготовки Беловежского соглашения, подписанного 8 декабря 1991 года, которое оформило роспуск СССР.

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