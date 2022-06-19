 

Жуть! Схоронившая своего малыша дочь Толкалиной покрылась бурыми струпьями

19.06.2022, 18:40, Разное
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Двадцатитрехлетняя Мария Михалкова-Кончаловская в личном блоге поделилась, что в ближайшее время примет участие в нескольких показах. В одном из них девушка будет моделью, а во втором выступит дизайнером. Наследница Любови Толкалиной учится в академии искусств и в основном занимается живописью. Не так давно в Москве открылась ее первая персональная выставка.

В “Сторис” запрещенной на территории РФ соцсети Мария Кончаловская поделилась кадрами подготовки к показам. По задумке один из нарядов будет состоять из корсета, напоминающего кораллы. Девушка вручную подготовила и раскрасила составляющие одеяния.

На одном из кадров Мария продемонстрировала, как примерно видит законченный образ. Свое почерневшее под тонким сетчатым боди тело девушка утянула причудливой конструкцией бурого цвета. Некоторые в Сети подумали, что корсет выглядит довольно жутко и девушка покрылась будто струпьями.

Напомним, в июне дочь Любови Толкалиной рассказала о родах. Правда, пока что матерью стала не девушка, а ее кошка по кличке Пуля. К сожалению, не все котята выжили. Об этом Мария Михалкова-Кончаловская поделилась в соцсетях. Художница сообщила, что одного своего малыша пришлось похоронить – она даже сделала для него импровизированное надгробие.



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