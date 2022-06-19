 

В Мурино появится независимая от Санкт-Петербурга система метрополитена

19.06.2022, 16:57, Разное
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании «Мосметрострой» Сергей Жуков подписали в рамках ПМЭФ соглашение о строительстве метрополитена в Мурино.

Согласно проекту, система муринского метроп будет независима от петербургской. Новая «подземка» должна состоять из 4 радиальных и одной кольцевой линий, которые соединят западное и восточное Мурино, а также близлежащие населенные пункты Бугры, Лаврики и Новое Девяткино.

– Мурино – молодой, динамично развивающийся город, который уже стал крупнейшим по населению в Ленинградской области. По нашим прогнозам, к 2025 году численность населения Мурино перевалит за 1 миллион человек, а к 2040 году Мурино по этому показателю обгонит Санкт-Петербург, – считает губернатор.

На примере соседнего города мы можем видеть, к каким проблемам приводит низкая развитость транспортной системы, поэтому сомнений в целесообразности строительства метрополитена возникать не должно.

Первую очередь метрополитена хотят сдать в эксплуатацию уже в конце следующего года. Удастся ли реализовать амбициозные планы, покажет время.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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