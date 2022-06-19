 

Рада приняла закон о выходе Украины из соглашения с Россией о научно-техническом сотрудничестве

19.06.2022, 16:40, Новости дня
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Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Соглашения между правительством РФ и правительством Украины о научно-техническом сотрудничестве, сообщил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.

«Законом предлагается прекратить действие Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве, совершенного в городе Москве 27.08.1996 года», – передает его слова ТАСС.

 Мельничук уточнил, что закон принят большинством в 305 голосов депутатов.

Кроме того, Рада одобрила выход Украины из ряда соглашений СНГ. «Одобрены в целом проект закона о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, проект закона о выходе из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах – участниках СНГ, проект закона о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах – участниках СНГ», – добавил Мельничук.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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