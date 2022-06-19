Минфин США: Мы не можем справиться с инфляцией

Министерство финансов США признало, что не может справится с «неприемлемо высокой» инфляцией. Также глава ведомства Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC подтвердила, что экономика США будет замедляться.

«Инфляция неприемлемо высока… Важно признавать, что США – не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны», – передает ее слова РИА «Новости».

Министр отметила, что «эти факторы вряд ли исчезнут немедленно, но со временем я ожидаю, что инфляция пойдет вниз».

Она также заявила, что экономика будет замедляться. «Она росла очень высокими темпами… Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту», – сказала Йеллен.

При этом глава Минфина не думает, что рецессия неизбежна. Основания для оптимизма министр видит в высоком уровне потребительских расходов и состоянии рынка труда, где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю.

Ранее в США решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, повышение стало самым высоким с 1994 года.

Однако президент США Джо Байден усомнился в неизбежности рецессии в стране.

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