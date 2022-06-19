 

Стало известно местонахождение сдавшихся в плен в Мариуполе командиров «Азова»

19.06.2022, 16:40, Новости дня
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Несколько человек из числа командования украинского националистического батальона «Азов», которые сдались в плен в Мариуполе, доставлены в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время несколько человек из числа командиров «Азова», которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в «Лефортово», – приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что источник не уточнил, о ком именно идет речь.

Накануне сообщалось, что заместитель командира «Азова» (против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар («Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий в Россию.

Ранее командир бригады ВСУ Волына рассказал о последних днях на «Азовстали». Он также подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.

Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела) которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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