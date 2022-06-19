Безудержный секс с незнакомцами, порщики и связывания: как развлекаются богатые и знаменитые

В последние годы набирают популярность секс-вечеринки – например, кинки-пати, куда приходят за новым эротическим и чувственным опытом. Здесь люди могут попробовать новые практики, пережить, что называется, новый опыт. Многих прельщает тот факт, что формат таких мероприятий строго закрытый, сюда не могут прийти люди “с улицы”.

Создательница шоу “Город грехов” Анна Фокс рассказала, почему те, у кого есть деньги и слава, выбирают формат таких вечеринок. По словам бизнесвумен, когда человек может позволить себе все, самым важным становятся эмоции.

Как отметила создательница шоу, именно этого часто не хватает успешным людям. Ко всему прочему, “Город грехов” не похож на обычную клубную вечеринку, где все просто приходят, пьют алкоголь, и на этом все заканчивается.

При этом, подчеркивает Анна Фокс, формат подходит только тем, у кого в жизни и так все хорошо с сексом, но хочется получить новых впечатлений. В клубе каждого участника ждет иммерсионный квест, но для начала нужно надеть маску и сдать в камеру хранения все записывающие устройства. Снимать на мероприятии строго запрещено! Если же человек нарушит это правило, его навсегда исключат из сообщества.

“Никто не знает твоего лица, все инкогнито, самое главное – конфиденциальность и анонимность”, – заверила Анна Фокс.

В каждой локации участник “Города грехов” погружается в ситуацию определенной эмоции. Например, во время одного из квестов в комнате “Гнев” работали порщики, госпожа и шибари. То есть гости могли почувствовать себя связанными и наказанными по полной программе, либо же после обучения от мастера почувствовать себя в новой роли и на славу отшлепать кого-то из желающих. “Проводники показывают, куда идти, а кураторы погружают в конкретное действие”, – рассказала Анна Фокс.

Также на территории особняка, в котором проходит квест, можно заниматься сексом. Правда, прежде чем приступить к безудержным наслаждениям, нужно получить согласие – все только по обоюдному желанию.

“Мы предоставляем все контрацептивы. Секс только по согласию, никаких предоставлений интимных услуг, все девушки также платят за участие в иммерсивном шоу”, – подчеркнула создательница “Города грехов”.

По словам Анны Фокс, то, что женщины с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, говорит лишь о том, что в современном мире девушки также хотят разгружать голову и получать новый опыт, ведь они много работают и зарабатывают. “Это про что-то новое, про знакомство с единомышленниками, которые раскрепощены, готовы получать удовольствие”, – говорит Анна.

Бизнесвумен добавила, что очень маленький процент россиян знают свое тело и понимают, чего хотят в сексе, поэтому многим нужно просвещение в интимной сфере. “Тема была табуирована, про нее боятся говорить. А секс – это интересная наука, с помощью которой можно познавать себя и получать новые ощущения”, – поделилась предпринимательница.