В США перестают верить в победу Украины

Впервые доля американцев, которые считают, что Россия выиграет в конфликте с Украиной превысила тех, кто верит в победу Киева, свидетельствуют данные опроса You Gov.

Четверть американцев считает, что победа будет за Россией, 19% полагают, что победит Украины. 38% думают, что не победит никто, сообщается в Telegram-канале «Опросы и замеры».

Месяц назад что победит Украина, считали 33% опрошенных, что победит Россия – 16%.

Также на минувшей неделе выросло неодобрение политики Байдена в отношении украинского кризиса: 49% американцев не одобряют действия Байдена, 39% – одобряют.

Отмечается, что это самый высокий показатель неодобрения с начала опросов.

Кроме того, за последние недели доля американцев, выступающих за «жесткий ответ» России, снизилась.

Напомним, в мае результаты опросов показывали, что большинство американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении РФ и Украины, количество скептиков впервые превысило количество «ястребов». Граждан США вполне устраивает военное поражение ВСУ в случае, если цены перестанут расти.

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