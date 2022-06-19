Минобороны показало видео пуска «Калибров» по объектам ВСУ с борта фрегата

Министерство обороны РФ опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям», – говорится в Telegram-канале Минобороны.

Ранее МО сообщило, что «Калибрами» уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.

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