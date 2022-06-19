Кадыров: Украинские СМИ замалчивают успехи российских военных
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СМИ Украины молчат об успешном продвижении союзных сил РФ и республик Донбасса, чтобы выдать выгодную картину Западу, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Информацию об успешном продвижении объединенной группировки украинские СМИ замалчивают. Оно и понятно, ведь перед Западом нужно рисовать выгодную картину. Но факт остается фактом», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что американские наемники часто избегают прямого огневого столкновения с российской армией, им важнее записать видеоотчеты. «А затем быстро покинуть горячую точку. Поэтому такие ролики они записывают редко, лишь в состоянии адреналинового страха», – прокомментировал глава Чечени видео, на котором везут раненного в обе ноги американского наемника.
Ранее Кадыров сообщил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. По словам чеченского лидера, оставшиеся в живых все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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