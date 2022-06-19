Россиян обяжут не менее 20 дней в году заниматься волонтёрством

В рамках государственной программы по развитию добровольческой деятельности правительство предлагает обязать россиян отдавать ей не менее 20 рабочих дней ежегодно.

Власти считают, что это не только несёт пользу для экономики, но и приучает граждан к бескорыстному труду, укрепляет их дух, способствует сплочению вокруг национальных ценностей.

Стране нужны волонтёры-строители, волонтёры-шпалоукладчики, волонтёры-швеи, волонтёры-лесозаготовщики и многие другие. Власти помогут им выполнить свой гражданский долг, обеспечив их бесплатным проездом до места работы (обратные билеты можно будет купить со скидкой), а также питанием и крышей над головой на время осуществления трудовой деятельности.

За уклонение от добровольческой повинности предлагается на первый раз штрафовать на сумму от 20 тысяч рублей. Рецидивистов будут наказывать строже – их могут отправить заниматься волонтёрством принудительно на срок от двух месяцев до года.

– Нет более благородной деятельности, чем добровольчество, и нет более благородного его вида, чем помогать государству. Таким образом гражданин безвозмездно делает добро не ограниченному кругу лиц, а всей нашей стране, всем 140 млн граждан, – говорится в пресс-релизе программы «Волонтёр-2023».

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