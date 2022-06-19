WT – в Лондоне прошёл многотысячный протест против резкого роста стоимости жизни

В центре Лондона прошёл многотысячный марш в знак протеста против резкого роста стоимости жизни, пишет The Washington Times. Протестующие требовали от британского правительства помочь людям, которые столкнулись с расходами, растущими быстрее, чем их заработная плата.



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Тысячи жителей Британии прошли маршем по центру Лондона в знак протеста против резкого роста стоимости жизни, пишет The Washington Times со ссылкой на информагентства.

Огромные толпы людей собрались в британской столице на митинг с требованием к правительству сделать больше для того, чтобы помочь людям, которые столкнулись с расходами, растущими быстрее, чем их заработная плата.



Премьер-министра Бориса Джонсона при этом подвергли критике за его медленную реакцию на кризис стоимости жизни. А когда протестующие проходили мимо резиденции премьера на Даунинг-стрит, раздался неодобрительный гул, отмечается в статье.

Сотрудник одной из благотворительных жилищных организаций Лондона Бен Робинсон заявил, что правительство не понимает, насколько плохо обстоят дела у бедных.



«В наши офисы обращаются жильцы, которые стоят перед выбором: либо кормить своих детей, — не себя, а своих детей, — либо платить за аренду и отопление, — заявил он. — Это просто не тот выбор, с которым должны сталкиваться люди в четвертой по величине экономике мира».

Как отмечается в статье, инфляция в Британии и по всей Европе растёт, поскольку украинский конфликт привёл к сокращению поставок энергоносителей и основных продуктов питания, таких как пшеница.

При этом, как указывает издание, рост цен наблюдался ещё до этого конфликта, поскольку восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 привело к сильному потребительскому спросу.