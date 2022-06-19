 

Лавров заявил о неспособности США принудить Россию к соблюдению их правил

19.06.2022, 13:50, Новости дня
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Вашингтон не сможет своими поставками вооружений на Украину лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить ее соблюдать изобретенные США правила, сообщил Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

У главы ведомства поинтересовались, чего добиваются США, направляя дополнительные партии вооружений на Украину, передает ТАСС.

Лавров указал, что эти цели в Вашингтоне декларировались уже давно. «Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», – сказал министр.

Ранее сообщалось, что члены НАТО подтверждают, что готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны стран НАТО.

Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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