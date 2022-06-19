 

Пугачева вывалила вялую грудь на всеобщее обозрение: Наконец показали

19.06.2022, 13:02, Разное
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Накануне Максим Галкин отметил день рождения, юмористу исполнилось сорок шесть лет. По этому поводу он решил напомнить о себе и о своем семействе в социальных сетях, выложив общий снимок. В кадре глава семейства позирует, приобняв своих отпрысков. В самом центре расположилась Примадонна, которая, по всей видимости, решила привлечь к себе больше всего внимания, оголив вялую грудь.

73-летняя певица давно уже пытается молодиться. Ради молодого супруга она сильно похудела, сменила имидж и даже воспользовалась услугами пластических хирургов. Вот и сейчас она облачилась в блузку с неприлично глубоким для ее возраста декольте, вывалив на всеобщее обозрение вялые дыньки.

Отпраздновать день рождения юмориста семья решила в домашней обстановке. На переднем плане виден шикарный торт. Кадр Максим решил подписать лаконично: “День Рождения! Семья – это сила!”.

Поклонники тут же принялись поздравлять своего кумира. “Как детки подросли. Еще раз с днем рождения! Мы вас очень любим!”, “Какое счастье вас видеть! Алленький цветочек прекрасен как всегда!”, “Наконец показали деток. Мы по ним скучаем. С днем рождения, Максим”, “Какие чудесные”, – написали пользователи сети.



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