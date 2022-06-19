Newsweek – Такер Карлсон предложил посадить съёмочную группу Стивена Колбера за «мятеж» в Капитолии

Накануне полиция арестовала съёмочную группу комедийной программы The Late Show with Stephen Colbert за «незаконное проникновение» в здание конгресса. Инцидент вызвал осуждение со стороны ведущего Fox News Такера Карлсона, который провёл параллели между телевизионщиками и участниками штурма Капитолия 6 января 2021 года, пишет Newsweek.



AP

Ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил съёмочную группу комедийной программы Стивена Колбера The Late Show в «мятеже». Поводом для его заявления послужил арест телевизионщиков в Капитолии, пишет Newsweek.

Согласно официальному заявлению полиции, в четверг вечером они получили звонок о беспорядках в одном из административных зданий конгресса. Прибывшие на место стражи правопорядка задержали семь сотрудников Колбера, которые бродили по шестому этажу «без сопровождения и без удостоверений», поясняет издание.

Карлсон «попытался увязать» арест съёмочной группы с протестами 6 января 2021 года. Тогда сторонники Дональда Трампа «взяли штурмом» здание конгресса в попытке сорвать официальное признание победы Джо Байдена на выборах, отмечает Newsweek.

Консервативный комментатор Fox высказал мнение, что продюсеры The Late Show без необходимого разрешения попали в здание конгресса и оставались там после окончания рабочего дня, потому что надеялись «досадить» депутатам-республиканцам. При этом он обратил внимание, что группу, как и многих участников январского протеста, предъявили обвинение в незаконном проникновении.

«Вполне вероятно, что некоторых членов команды Стивена Колбера поместят в одиночные камеры, где их будут содержать в течение полутора лет без предъявления обвинений. Потому что речь идёт о мятеже» — саркастически заметил Карлсон.

«А на самом деле, кроме шуток, как же их не посадить? Прецедент уже существует. Ведь ровно то же самое произошло 6 января. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, каким будет наказание», — добавил ведущий.

Однако съёмочную группу вскоре отпустили. Представитель телеканала CBS, который транслирует шоу Колбера, заявил Newsweek, что продюсеры имели разрешение на интервью, но попали под арест, когда им пришлось задержаться, чтобы «доснять стендапы и другие финальные элементы».