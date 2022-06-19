 

Французы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с Макроном

19.06.2022, 12:17, Новости дня
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Читатели газеты Le Figaro возмутились поведением и внешним видом президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит», – написал один из читателей с никнеймом JOEL VELASQUE, передает РИА «Новости».

«Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ «Сaesar», чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции!» – возмутился еще один пользователь.

«Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки…» – отметил другой комментатор.

«Два актера второго плана со сценаристом Рэмбо и режиссером, которым является президент Голливуда, а производство финансирует «Уоллстрит Парамаунт», – добавил GORDO GARCIA.

«Какое коллективное безумие! Зеленский, «хозяин мира», щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность», – считает Grand largue.

«Непоколебимая дружба за деньги, особенно из ЕС», – заключили читатели.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене.

Напомним, что Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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