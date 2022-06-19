Медведев: Реальный срок вступления Украины в ЕС – середина столетия

Реальным сроком вступления Украины в состав Европейского союза является середина столетия, однако ЕС к этому времени может исчезнуть, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил также, что на алтарь присоединения Украины к ЕС принесены большие жертвы.

«В последней редакции Программы КПСС, принятой в 1961 году, было сказано: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Шли годы. Мы, школьники 70-х, все ждали наступления коммунизма, но нет, увы, не случилось. Советский Союз распался, КПСС была ликвидирована», – написал Медведев в своей заметке «Еврокоммунисты и Малороссия», опубликованной в Telegram-канале.

«Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причем пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции). Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными. А тетка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И все…» – отметил зампредседателя Совбеза России.

Дальнейшую ситуацию он сравнил с построением коммунизма. «Дата ведь не названа. Зато приведено много непроверяемых абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Проверять их будут десятилетиями. Причем новые поколения руководителей ЕС. Стало быть, реальный срок – середина столетия. Не раньше», – уверен Медведев.

При этом, предположил он, «ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР». «Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?» – поинтересовался Медведев.

«P.S. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить…» – заключил зампред Совбеза.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата.

Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.

При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывают серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.

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