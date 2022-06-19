 

Мнение: О незаметном, но большом обвале… Началось?

19.06.2022, 11:55, Разное
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А было бы даже и странно, если бы не началось

Несмотря на всю бравурную риторику, несмотря на тщательно скрываемые цифры и показатели, несмотря на заверения и обещания — суровая правда жизни всё же прорывается. Тотально ведь не засекретишь «всё и вся», как ни старайся. И вот по косвенным данным уже можно судить, какие последствия наступают.

Для каждого.

На первый взгляд, «всё хорошо» ©

Федеральный #бюджет по-прежнему пухнет от сырьевых сверхдоходов, российский газ «покупают за рубли», национальная #экономика растёт, предприятия работают, магазинные полки не пустеют. Даже розничные #цены на сахар после мартовской паники вернулись почти к привычному уровню. И яйца тоже подешевели с Пасхи.

Но вот ведь какая «загогулина» получается. Вопреки всему этому благолепию, #статистика по консолидированному бюджету, появившаяся на сайте Минфина на прошлой неделе, свидетельствует о катастрофическом обвале доходов россиян в апреле. Ещё в феврале-марте поступление НДФЛ (он в основном идёт в региональные бюджеты) росло на 20–21% в годовом выражении, а итог апреля: минус 11% год к году. Хуже было только во время ковидного локдауна в 2020 году: тогда в апреле поступления от НДФЛ падали на 18.6% к тому же месяцу 2019 года.

Возможно, ситуация с доходами россиян складывается хуже, чем мы предполагали, констатирует авторитетный экономический ТГ-канал MMI. Тогда это во многом объясняет коллапс потребительского спроса, когда основные расходы сохраняются только «на еду» и обязательные услуги, и наблюдаемые «чудеса» с инфляцией. Проще говоря, у людей уже #денегнет.

Надо заметить, что НДФЛ в России в основном идёт с зарплат, и шкала его практически плоская — 13% (15%-й налог с больших бонусов не особенно-то и в счёт, такие зарплаты получают 2-5% работников и на общую картину поступлений это влияет не сильно). То есть, идёт пропорциональное сокращение фонда оплаты труда. И тут — либо весь малый и часть среднего бизнеса опять «свалили в тень» — логичная реакция на любые «непонятки» в экономике и политике. Либо наёмных работников на средних и крупных предприятиях начали массово переводить в неоплачиваемые отпуска. Либо всё это сразу.

Ну, ОК. С началом дачного сезона у таких людей есть возможность прокормиться «с огорода». Лето и часть осени продержаться удастся. А дальше? А через год? Или кто-то надеется, что уже скоро доходы и зарплаты «сами собой» вернутся на прежние уровни, а не продолжат явно и скрыто сокращаться?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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