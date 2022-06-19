Билеты на Олимпиаду в Париже могут продавать, используя блокчейн

Технологии блокчейна могут быть внедрены в систему продажи билетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

По словам Олимпийского комитета французского правительства, предоставление зрителям персонализированных пропусков без права передачи, введенное при помощи технологий блокчейна, обеспечит минимальный риск безопасности болельщиков.

По замыслу организаторов мероприятия, билеты должны быть безвозмездными и высылаться организацией за несколько дней до начала Олимпиады. При входе на место проведения соревнований, каждый должен будет зарегистрироваться и деактивировать свой билет.

Согласно докладу премьер-министру Франции межведомственного делегата правительства Франции на Олимпийских играх Мишеля Кадо, продажа билетов при помощи технологий блокчейна может быть успешно интегрирована в другие крупные спортивные мероприятия, проводимые во Франции.

— Эти положения уже запланированы для чемпионата мира по регби 2023 года, а также для Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, а также будут применяться на крупных мероприятиях, таких как Международный теннисный турнир Франции, — отметил Кадо.

Если применение блокчейна к отрасли криптовалют, финансов или государственного управления уже не вызывает удивления, то использование этой технологии для реализации билетов пока еще не имеет аналогов в мире. Эта инновация может быть протестирована на чемпионате мира по регби 2023 и Международном турнире по теннису. Кадо предлагает создать национальный комитет для более эффективной организации спортивных мероприятий в стране. Тем не менее его инициативы еще должны быть рассмотрены и одобрены властями Франции.

Обсуждение внедрения блокчейн-технологий активизировалось после крайне неудачного процесса допуска на финальный матч Лиги Чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» 28 мая этого года, когда мероприятие было отложено на 30 минут в связи с наплывом болельщиков без билетов. Предыдущий опыт использования цифровых технологий во время Олимпиады-2022 в Пекине подтвердил значительный интерес пользователей к этой сфере. В частности, цифровой юань активно применялся тысячами посетителей, и количество транзакций с его использованием превысило традиционные платежи через систему VISA.