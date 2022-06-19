В России за сутки госпитализировали 730 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 730 человек, на 43,5% меньше по сравнению с 18 июня.

Выписали в связи с выздоровлением 3 279 человек, на 25,0% меньше по сравнению с 18 июня. Всего за сутки было выявлено 3 081 новых случаев COVID-19. Скончались 62 человека, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Днем ранее в РФ было госпитализировано 1 291 человека, на 5,8% меньше по сравнению с 17 июня.

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