Жара, засуха и пожары — в Европе установилась рекордная температура

Европейские страны накрыла рекордная для июня жара, передаёт BFM TV. Пока британцы перебираются на пляжи в поисках прохлады, в Барселоне борются с двумя неподконтрольными лесными пожарами, а в Италии из-за продолжительной засухи готовятся ввести режим ЧС.

В Лондоне и Париже, в Турине и Барселоне — повсюду в Европе температура бьёт рекорды.

На побережье Великобритании царит атмосфера калифорнийского пляжа. Для жителей Брайтона все средства хороши, чтобы освежиться.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЕЛИКОБРИТАНИИ: Нужно наслаждаться хорошей погодой, потому что дома просто-напросто слишком душно, чтобы отдыхать в саду. В жару нет ничего лучше, чем свежий морской бриз.

Рядом с Барселоной пожарные борются с огнём. В двух неконтролируемых пожарах уже погибли более 100 тысяч гектаров. В пятницу днём термометр показывал 35°С в тени. В небе — бесконечный танец вертолётов и самолётов для тушения пожаров.

Премьер-министр Испании посетовал на постоянную засуху в регионе и привлёк внимание к этой проблеме на заседании ООН.

ПЕДРО САНЧЕС, премьер-министр Испании: Если мы не будем действовать в рамках экологического перехода, 70% территории Земли будет часто испытывать на себе экстремальные природные явления, которые мы наблюдали за последние несколько лет.

От самой длинной реки Италии — По — осталось только протяжённое песочное ложе. На севере Италии дождей не было почти 110 дней. Страна переживает самую интенсивную за 70 лет волну жары. Фермеры страдают от нехватки дождей.

МАРТИНА КОДЕЛУППИ, итальянский фермер: Ситуация ещё хуже, чем в 2003 году. Это худший (период жары. — ИноТВ) за 70 лет. Дождей мало, этой зимой нам не хватило воды.

В Ломбардии из-за рекордной засухи, угрожающей урожаю, готовятся ввести режим ЧС.

Дата выхода в эфир 18 июня 2022 года.