ЕЦБ вынужден пойти против своих принципов ради спасения Еврозоны

Рекордно высокая инфляция в странах Еврозоны вынуждает ЕЦБ пойти против своих правил, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, регулятор был вынужден повысить ключевую ставку, что даст преимущество странам с высоким госдолгом, таким как Италия.



AP

В мае текущего года инфляция в Еврозоне побила новый рекорд, составив 8,1%, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Eurostat. В связи с таким резким ростом, ЕЦБ пришлось анонсировать смену курса.

На прошлой неделе в европейском регуляторе анонсировали намерение поднять ключевую ставку на 0,25%: это первое повышение ключевой ставки за одиннадцать лет, отмечает издание, при этом ожидается и дальнейший рост. Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, повышение ключевых ставок является рискованным шагом, способным спровоцировать рецессию. Однако для ЕЦБ существует и дополнительный фактор риска.

Как отмечает издание, ранее процесс скупки государствами облигаций ЕЦБ проходил в соответствии с капиталовложением каждой отдельной страны в регулятор. Однако теперь предпочтение будет даваться странам с высоким долгом, таким как Италия. По мнению финансового аналитика Ричарда Кооксона, такие действия ЕЦБ спорны с правовой точки зрения.

Невнятная монетарная политика ЕЦБ стала одной из основных причин текущей инфляции в Европе, считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Кроме того, столь высокая инфляция также выгодна странам с высоким госдолгом. Причина заключается в том, что рост цен провоцирует не только повышение ключевых ставок, но и повышение номинальных доходов.