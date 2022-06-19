 

Мнение: Стена

19.06.2022, 10:40, Разное
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Диалоги у меня в комментах с патриотами все выглядят примерно так.

Я. Зачем людей убивать?

Патриот. Мы не виноваты! Во всем виноват Зеленский! Если бы он выполнил Минские соглашения (признал ДНР и ЛНР, сдался, застрелился, добровольно отдал бы всю Восточную Украину и т.п.) – ничего бы не было! Мы же давали ему шанс все это не допустить!

Я. Это выглядит примерно так: у вас в городе есть некий начальник (например, заммэра), которого вы подозреваете в коррупции. И вы ему ставите ультиматум: или он должен пойти в полицию и написать там явку с повинной — или у вас есть соседи, муж и жена с тремя детьми; и вы, если явки с повинной не будет — пойдете и убьете их всех пятерых. Бессердечный зам явку с повинной не пишет, и вы, как ЧЕСТНЫЙ человек (вы себя очень уважаете за это), идете и убиваете всю семью своих соседей, которые вам вообще ничего не сделали. Режете их, вся их квартира в крови. Мужа, жену и их детей — трех, пяти и семи лет. Дома еще оказывается их бабушка — вы заодно убиваете и ее, пусть заму мэра будет еще более стыдно!
А когда вам говорят, что вы — чудовище, вы искренне разводите руками, “я-то тут при чем?! Это же вот он, заммэра — убийца! Ведь его же предупреждали!!”

Патриот (с горьким упреком). Вы, похоже, заукраинец.

Источник: Размышления вольного социолога



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