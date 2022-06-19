 

Мнение: О трибуналах

19.06.2022, 10:34, Разное
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По поводу трибунала над украинскими военными преступниками в ДНР.

1. Трибуналы пройдут до конца августа 2022-го года. В Донецке всячески подчеркивают, что не видят смысла затягивать этот вопрос.
2. Один из Трибуналов будет в Мариуполе. По всей видимости самый первый Трибунал пройдет именно там.
3. Судить будут по законодательству ДНР, что логично, с учетом того, что преступления как правило совершались на территории ДНР,
4. За основу будут взяты принципы организации Нюрнбергского Трибунала.
5. К проведению Трибуналов постараются привлечь представителей других стран. Пока что упоминается возможность участия сирийцев.

Источник: Colonel Cassad



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