Мнение: О трибуналах
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По поводу трибунала над украинскими военными преступниками в ДНР.
1. Трибуналы пройдут до конца августа 2022-го года. В Донецке всячески подчеркивают, что не видят смысла затягивать этот вопрос.
2. Один из Трибуналов будет в Мариуполе. По всей видимости самый первый Трибунал пройдет именно там.
3. Судить будут по законодательству ДНР, что логично, с учетом того, что преступления как правило совершались на территории ДНР,
4. За основу будут взяты принципы организации Нюрнбергского Трибунала.
5. К проведению Трибуналов постараются привлечь представителей других стран. Пока что упоминается возможность участия сирийцев.
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Источник: Colonel Cassad
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