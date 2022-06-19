Токаева не пустили на воскресную сессию ПМЭФ из-за неразборчивой подписи в пропуске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не смог попасть на воскресную сессию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), поскольку вахтёру не понравилась его подпись в пропуске.

Глава государства двадцать минут простоял у проходной, после чего был вынужден уехать обратно в отель.

Политик прибыл на ПМЭФ ранним утром, однако на проходной его остановил мужчина в спецодежде с надписью «Охрана» и потребовал показать пропуск. Он долго и придирчиво сличал президента с фотографией, а также требовал «навести щи, как на ксиве». Затем вахтёр захотел посмотреть паспорт, чтобы сверить подписи в нём и на пропуске. Тут уже Токаев не выдержал и напомнил, что он возглавляет Казахстан. Охранник ответил, что сам служит британской королевой, и продолжил настаивать на предъявлении удостоверения личности.

Получив желаемое, служащий пристально рассмотрел обе подписи и заявил, что у подписи в пропуске «закорючки вот эти совсем другие». Он отправил президента переделывать пропуск и велел ему «тщательнее выводить свои вензеля», однако выяснилось, что пропускная служба ПМЭФ закрыта на бессрочный обед.

В интервью казахстанским журналистам Токаев выразил крайнее удивление из-за инцидента – ещё вчера он мог пройти без пропуска, да и никакой проходной с вахтёром, по его словам, не было.

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