 

Разодранного в кровь побитого Киркорова обнаружили в студеной воде после гей-скандала: Скукожился

19.06.2022, 10:20, Разное
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По словам артиста, он тратит огромное количество времени и денег на поддержание своей “неземной красоты”, но не всегда все проходит идеально. На днях Филипп Киркоров добрался до косметолога, чтобы сделать чистку лица, а в итоге получил разобранную в кровь кожу.

От внимательных глаз публики это не скрылось – покраснения заметили. Помимо этого, на теле артиста время от времени обнаруживают синяки. Почему поп-король ходит побитый, пока неясно, возможно, все дело в тайных похождениях.

“Понимаете, лето наступило. Ночные шалости сами в руки ползут”, – заинтриговал Киркоров. Правда, артист отказался делиться подробностями полуночных приключений. “На старости лет, когда дети вырастут, может быть, я поведаю об этих шалостях кому-нибудь, в каких-нибудь своих мемуарах”, – пообещал поп-король российской эстрады.

Одной из недавних “шалостей” Филиппа Киркорова стало участие в проекте Тимура Бекмамбетова. В фильме звезда исполнила роль Петра I. Ради съемок экс-муж Аллы Пугачевой пережил многое, например, провел несколько часов в студеной воде, весь скукожился и покрылся мурашками. “Воды горячей не было, холодно было ужасно, но пришлось сесть в ванну с пеной”, – рассказал Киркоров.

Напомним, недавно артист угодил в очередной гей-скандал. Мария Шукшина выкатила поименный список содомитов на российской эстраде, там оказалась и фамилия Филипп Киркорова.



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