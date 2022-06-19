Попова: Роспотребнадзор не допустит осложнения эпидситуации в России и Донбассе

Роспотребнадзор предпринимает все усилия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и уберечь граждан России, ДНР, ЛНР и тех территорий, которые переходят под контроль РФ в ходе спецоперации на Украине, сообщила на ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы, конечно, предпринимаем все усилия, чтобы уберечь и граждан Российской Федерации, и граждан Донецкой, Луганской республик, и, конечно же, граждан на тех территориях, которые сегодня освобождаются нашими военными», – цитирует ее РИА «Новости»

Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор сделает все, чтобы не допустить осложнения эпидситуации.

Накануне Попова на ПМЭФ заявила, что население Украины не прививали от различных инфекций, вспышка кори была там самой интенсивной в Европе, вторая за ней страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости.

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