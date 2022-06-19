 

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

19.06.2022, 10:10, Новости дня
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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – говорится в прогностической карте Гидрометцентра, передает РИА «Новости».

Предупреждение о ветре в столице и области действует до 21.00 19 июня, предупреждение о грозе в области – до 21.00 19 июня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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