В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – говорится в прогностической карте Гидрометцентра, передает РИА «Новости».

Предупреждение о ветре в столице и области действует до 21.00 19 июня, предупреждение о грозе в области – до 21.00 19 июня.

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