Проблемы с поставками газа вынуждают ЕС тратить зимние запасы

В Европе продолжает обостряться энергетический кризис. На фоне сокращения поставок российского топлива ЕС приходится использовать газовые резервы, которые обычно хранятся до отопительного сезона. Более того, по прогнозам экспертов, при наихудшем сценарии запасы блока могут исчерпаться уже в январе, пишет Bloomberg.



AP

Энергетический кризис в ЕС набирает обороты. Из-за сокращения поставок российского газа европейским предприятиям приходится пускать в ход запасы, которые обычно используются в разгар зимнего сезона, пишет Bloomberg.

Топливные резервы в европейских хранилищах сократились впервые с середины апреля. Согласно последним данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, объёмы запасов уменьшились на один процент, хотя обычно в летний период газ только закачивают, отмечает издание.

«Очевидно, что подобное не должно происходить в сезон закачки, — рассуждает руководитель отдела сырьевой стратегии нидерландской компании ING Groep Уоррен Паттерсон. — Это вызовет тревогу на рынке и, вероятно, приведёт к сохранению цен».

Россия сократила поставки в Италию, Германию, Францию ​​и Австрию. Москва объяснила, что ей пришлось ограничить пропускную способность газопровода «Северный поток» из-за технических проблем, но Берлин назвал это решение «политически мотивированным» и направленным на повышение цен, обращает внимание Bloomberg.

Представители «Газпрома» заявили, что «к настоящему моменту» не видят решения проблем с «Северным потоком». Компания могла бы использовать для поставок европейским потребителям свободные мощности трубопроводов, пересекающих Украину, но пока не решилась на этот шаг. Кроме того, эту ветку планируют отключить для ежегодного технического обслуживания в следующем месяце, утверждается в статье.

При наиухдшем развитии событий, то есть в случае полной остановки «Северного потока», Евросоюзу не удастся накопить запасы газа до уровня, который он планировал получить к началу отопительного сезона. В результате топливо в регионе полностью закончится уже к январю, предупреждают эксперты консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.

Сокращение российского экспорта совпало с остановкой работы на крупном заводе по сжижению природного газа в США, который является ещё одним важным источником для ЕС. Это означает, что в ближайшие месяцы через Атлантику в Европу будет поступать меньше топлива, подчёркивает Bloomberg.