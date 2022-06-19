 

Предложено ввести тестирование в ГИБДД для управления электросамокатом

19.06.2022, 8:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ следует ввести обязательное тестирование в ГИБДД на вождение для водителей электросамокатов, считает замглавы комитета по спорту Сергей Бурлаков. По его словам, в тестировании должны быть в том числе вопросы о скоростных ограничениях для данного вида транспорта.

«Стоит задуматься о вводе обязательного тестирования на право управления такими устройствами. Каждый водитель электросамоката должен с легкостью отвечать на вопросы: как на самокате пересечь пешеходный переход, как вести себя, если на тротуаре многолюдно, как припарковать самокат, какие скоростные и возрастные ограничения существуют в твоем городе. Думаю, что было бы логично проводить такое тестирование в ГИБДД, и в случае успешного прохождения экзамена вручать владельцу электросамоката документ, подтверждающий успешное тестирование», – приводит его слова РИА «Новости».

Водители колесных средств передвижения должны четко знать свои права и обязанности, находясь в любом российском городе, также отметил он.

Ранее Верховный суд позволил относить электрические самокаты к транспортным средствам. Такое решение было принято после иска Давида Чепечана, который попал в аварию с одним из таких устройств. В результате аварии водитель самоката погиб, а по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что если владельцев самокатов и других СИМ обязать наравне с другими участниками движения получать специальные водительские права, то тогда им будет разрешено ездить по проезжей части, чего ни в коем случае нельзя допустить. При этом эксперт уверен, что электросамокаты должны быть зарегистрированы на случай, если их владелец станет участником ДТП.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05.21 / Соединенным Штатам передали список самых экстренных потребностей украинской армии – МИД Украины

02.08.21 / ГИБДД Москвы начала проверку после видеоролика с привязанной к крыше машины девушкой

18.12.21 / Вице-канцлер Германии Хабек назвал ошибкой “Северный поток – 2”

22.09.20 / Умер переводчик «Улисса» Сергей Хоружий

08.08.20 / Германия и Франция вышли из переговоров о реформировании ВОЗ

16.05.21 / Палестина призвала срочно провести заседание ближневосточного «квартета»

04.01.22 / Задержанного в Италии украинского режиссера Лавренчука в РФ обвиняют в “мошенничестве в крупном размере”

02.09.21 / Зеленский на встрече с конгрессменами США призвал сохранить санкции против “Северного потока – 2”

28.04.21 / Санду распустила парламент Молдовы

23.02.21 / Кличко предложил провести депутатские слушания по концепции Мемориала в Бабьем Яру до голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика