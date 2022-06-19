 

Замгубернатора начал поздравление с Днём медика со слов «Дорогие наши лепилы!»

19.06.2022, 8:18, Разное
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Заместитель губернатора Амурской области Владимир Браженцев на торжествах по случаю Дня медика выступил с неоднозначной речью, в которой применил сленговые термины.

Некоторые расценили его выступление, как оскорбительное для врачей.

Политик и бизнесмен, также известный в некоторых кругах, как Вова Брага, начал своё выступление со слов «Дорогие наши лепилы!». Он поблагодарил медработников за то, что они «чинят наших пацанов после любых замесов», и восхитился их профессиональными принципами – в частности тем, что врачи могут «латать всяких чертей», не глядя на статус и репутацию.

Отдельные медики и комментаторы в сети посчитали, что поздравление носит оскорбительный характер, но в самом регионе, похоже, никто так не думает. Так, главврач ведущей больницы региона, медчасти исправительной колонии №62, принял поздравления и поблагодарил Браженцева. Уже позже, общаясь с федеральными журналистами, он удивился их вопросам.

– Нормально Вовчик выступил, по красоте. Не понимаю, чего вы терпилы кипеж подняли, – сказал он.

ИК №62 в регионе неофициально называют кузницей кадров или инкубатором элит – её прошли многие выдающиеся общественные деятели и предприниматели Амурской области. Уже оказавшись у власти, многие продолжают покровительствовать своей альма-матер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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