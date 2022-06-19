 

Данию предупредили о «кризисе газоснабжения»

19.06.2022, 7:25, Новости дня
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Дания может попасть в настоящий кризис газоснабжения, сообщают местные СМИ.

DR пишет, что жителям страны не следует «заблуждаться» относительно сложившейся ситуации. Издание предупреждает, что в Дании «очень серьезная ситуация». Как сообщил отраслевой директор Конфедерации датской промышленности Троэльс Ранис, цены на газ растут, его производство становится «намного дороже для датских компаний, а в итоге товары становятся дороже – в том числе и для датчан».

Указывается, что «незащищенных потребителей» (в их число в 2022–2023 годах входят более 50 компаний) могут полностью или частично отключить от газоснабжения, что приведет к закрытию предприятий и росту цен на продукты питания, передает РИА «Новости».

Напомним, газпром подтвердил полную остановку поставок газа датской энергокомпании Оrsted в связи с неоплатой в рублях. В поставках газа Дания рассчитывает на Норвегию и СПГ. Тем временем Европа начала использовать газ, закупленный на зиму.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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