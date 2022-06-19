Самопровозглашенная ДНР взяла Нюрнбергский процесс за основу для “трибунала” по Украине

При подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс, сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета самопровозглашенной ДНР Елена Шишкина.

«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог – Нюрнбергский процесс», – сказала Шишкина, отметив, что «за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба» в ДНР «взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина», документы которых «легли в основу Нюрнбергского процесса».

Власти ДНР «рассматривают организацию международного трибунала над нацистами по его примеру». Нюрнбергский процесс, по словам Шишкиной, «очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», передает ТАСС.

Кроме того, в ДНР изучили опыт других государств, в частности Руанды. Шишкина рассказала, что в 2018 году уже было «два так называемых народных трибунала, где были вынесены приговоры в отношении руководства Украины – президентов и их пособников, где были зафиксированы их преступления».

Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.

Напомним, в июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Бывший МММщик, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб (только вот в мире никто кроме России не признает ДНР и ЛНР).

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