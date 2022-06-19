 

Самопровозглашенная ДНР взяла Нюрнбергский процесс за основу для “трибунала” по Украине

19.06.2022, 7:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс, сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета самопровозглашенной ДНР Елена Шишкина.

«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог – Нюрнбергский процесс», – сказала Шишкина, отметив, что «за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба» в ДНР «взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина», документы которых «легли в основу Нюрнбергского процесса».

Власти ДНР «рассматривают организацию международного трибунала над нацистами по его примеру». Нюрнбергский процесс, по словам Шишкиной, «очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», передает ТАСС.

Кроме того, в ДНР изучили опыт других государств, в частности Руанды. Шишкина рассказала, что в 2018 году уже было «два так называемых народных трибунала, где были вынесены приговоры в отношении руководства Украины – президентов и их пособников, где были зафиксированы их преступления».

Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.

Напомним, в июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Бывший МММщик, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб (только вот в мире никто кроме России не признает ДНР и ЛНР).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / Пожар на «Северной верфи» в Петербурге локализовали

14.04.21 / NTD – Иран и Южная Корея планируют восстановить двусторонние отношения

23.07.21 / Nissan обновила большой рамный внедорожник Terra

21.12.20 / В Китае сообщили о первых итогах экспедиции на дно Марианской впадины

11.12.21 / США объявили о продаже 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва

19.03.21 / Сын Трампа назвал Байдена «пустым костюмом с телесуфлером»

06.08.20 / В Крыму выявили максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

22.02.21 / В Китае создали национальную систему спутниковой навигации

19.08.20 / Уникальный центр комплексной подготовки семян к посеву заработал на Кубани

28.12.20 / Космонавты рассказали, как отметят Новый год на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]il.com

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика